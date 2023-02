OCAPIAT et les projets de la mer (FAMEX) Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

L’exemple du projet FAMEX FAçade Méditerranéenne exemplaire 2030 handicap moteur mi Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Le projet FAMEX (Façade Méditerranée EXemplaire) a été retenu dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt Compétences et Métiers d’Avenir 2030. Ce projet est porté par l’Université de Toulon. OCAPIAT a rejoint le consortium en décembre 2022.

Le projet FAMEX :

– Permet la décarbonation de la filière pêche et des industries de la transformation

– Accompagne le développement des compétences des métiers de la mer

