Futura Gaïa – Les avantages de la géoponie rotative Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Futura Gaïa – Les avantages de la géoponie rotative Paris Expo Porte de Versailles, 27 février 2023, Paris. Futura Gaïa – Les avantages de la géoponie rotative Lundi 27 février, 13h00 Paris Expo Porte de Versailles

Entrée libre

La géoponie rotative est une solution innovante de production de fruits et légumes qui présente de nombreux avantages par rapport aux autres procédés de culture de végétaux en environnement contrôlé. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Futura Gaïa conçoit, développe et commercialise des solutions intégrées clé en main de fermes verticales selon un procédé innovant : la géoponie rotative. Nous sommes le seul acteur au monde, sur le marché de l’agriculture contrôlée, à proposer cette solution novatrice de production de végétaux, qui présente de nombreux avantages certes par rapport à l’agriculture en plein champ ou sous serre (comme tous les procédés d’agriculture en environnement contrôlé), mais aussi par rapport à ces autres procédés de culture de végétaux en environnement contrôlé (comme l’hydroponie, l’aéroponie ou l’aquaponie). Notre ferme pilote de Tarascon est aujourd’hui le projet de mise en œuvre de la géoponie rotative le plus avancé au niveau mondial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-27T13:00:00+01:00

2023-02-27T14:00:00+01:00 Christophe Lepetit

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Futura Gaïa – Les avantages de la géoponie rotative Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-27 was last modified: by Futura Gaïa – Les avantages de la géoponie rotative Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 27 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris