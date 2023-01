Comment mettre plus de végétaux dans nos assiettes Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Comment mettre plus de végétaux dans nos assiettes Paris Expo Porte de Versailles, 27 février 2023, Paris. Comment mettre plus de végétaux dans nos assiettes Lundi 27 février, 11h30 Paris Expo Porte de Versailles Le plus grand risque du végétal ? C’est qu’on l’oublie. Suffit-il d’y penser pour consommer plus de végétaux ? Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France [{“link”: “https://www.bonduelle.com/fr/”}] Si nous sommes tous convaincus des bienfaits de l’alimentation végétale, notre consommation de fruits et légumes reste inférieure aux recommandations. Il nous faut végétaliser nos assiettes !

Le Groupe Bonduelle et ses invités échangeront sur la nécéssité d’engager une transition vers une alimentation plus végétale et plus durable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-27T11:30:00+01:00

2023-02-27T12:30:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Comment mettre plus de végétaux dans nos assiettes Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-27 was last modified: by Comment mettre plus de végétaux dans nos assiettes Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 27 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris