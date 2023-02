Investissement en forêt et fiscalité Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Le dispositif DEFI Forêt permet aux propriétaires forestiers de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt lors de la réalisation de certaines opérations forestières. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Le DEFI (Dispositif d’Encouragement Fiscal à l’Investissements en Forêts) est un dispositif fiscal visant à accompagner les propriétaires forestiers lors d’opérations d’acquisition de biens forestiers, de travaux forestiers ou encore en cas de souscription d’assurance pour leurs forêts. Ce dispositif a été modifié par la loi de finances pour 2023. Nous vous proposons un point d’informations pour revenir sur les grandes lignes de ce régime fiscal et les nouveautés applicables depuis la loi de finance pour 2023. Propriétaires forestiers, venez vous informer sur le DEFI forêt et les nouveautés initiées par la loi de finances pour 2023 ! Cette animation est proposée par Fransylva, la Fédération des syndicats des propriétaires forestiers privés.

Fransylva représente et défend les 3,5 millions de propriétaires forestiers et les informe sur les questions politiques, juridiques, environnementales et économiques. Elle leur donne ainsi les moyens de gérer leur forêt en acteur responsable et les accompagne vers une gestion durable de leur forêt.

