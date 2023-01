Matinée découverte de la pisciculture d’étangs pour les VIP Paris Expo Porte de Versailles, 27 février 2023, Paris.

Entrée libre

Offre de découverte de la pisciculture extensive en étangs, source de biodiversité, et de protéines non émettrice de GES à destination des élus de la République et des personnels administratifs

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

La pisciculture extensive en étangs est une activité ancestrale. Elle a été développée au Moyen-Age pour pouvoir nourrir les populations locales en protéines animales, mais la carpe, principale espèce élevée en France, a été importée par les Romains.

Il a été prouvé par nombres d’études que la pisciculture est source de biodiversité, et de protéines animales à faible intrants voire même sans intrants dans la majeure partie des cas.

Les étangs sont des pièges à carbone (études européennes et américaines).

La pisciculture d’étangs ne produit pas de gaz à effet de serre.

Les rendements sont faibles (entre 100 et 200 kg /ha en moyenne) soit entre 10 et 20 g/m3 de production.

Il y a en France des dizaines de milliers d’hectares d’étangs.

La pisciculture d’étangs pourrait être une alternative à la surpêche.

La filière a besoin de fortes actions politiques pour se redynamiser et contrebalancer les pertes de production actuelles.

Avec une politique de l’Etat audacieuse, il est possible de multiplier par 4 la production dans les 5 prochaines années et potentiellement d’ici 15 ans produire encore 3 fois plus.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-27T10:30:00+01:00

2023-02-28T14:00:00+01:00

Alain Marié