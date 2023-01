La viande bien produite, un allier pour notre nutrition et notre environnement Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Table ronde autour de la production de la viande, en quoi c'est un allier pour notre nutrition et notre environnement. Des intervenants choisis avec soin seront présents pour en parler.

Lors de cette table ronde autour du thème "La viande bien produite, un allier pour notre nutrition et notre environnement", les intervenants seront les suivants :

M. Valery COSSE, Vice-Président de la fédération de boucherie de Paris

M. Joris TERRIER, Directeur chez SCAVO

M. Pascal PAQUIER, Président de la CEVAP

M. Pascal TELLIER, Boucher de la Grande Epicerie de Paris

M. Jean-Louis PEYRAUD, INRAe Rennes

Liste pouvant être modifiée

2023-02-27T10:00:00+01:00

2023-02-27T11:00:00+01:00

