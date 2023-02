Ferme expérimentale d’AgroParisTech : un laboratoire d’idées Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Ferme expérimentale d'AgroParisTech : un laboratoire d'idées
Lundi 27 février, 09h30
Paris Expo Porte de Versailles

Entrée libre

Tout au long de la journée, découvrez les innovations et les expérimentations développées à la ferme d’AgroParisTech. Et goûtez aux yaourts de la Ferme de Grignon ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Quel lien entre des slips et des systèmes de culture ? Vaches et podomètre : coquetterie ou réelle utilité ? Comment mesure-t-on les rots des vaches ? Des bougies dans un champ : mais qu’est-ce que c’est ? Quelles innovations pour les transitions agricoles ? L’équipe de la Ferme de Grignon vous accueille sur le stand d’AgroParisTech. L’occasion de découvrir les innovations et expérimentations développées à la Ferme de Grignon.

Petits et grands pourront découvrir et manipuler la maquette de la Ferme de Grignon et apprendre en s’amusant !

Avec la participation de Phagos. Jeune startup du domaine des biotechnologies, Phagos utilise le prédateur naturel de la bactérie, le bactériophage, pour lutter contre les maladies infectieuses en élevage. Cette jeune entreprise travaille actuellement avec la Ferme de Grignon sur l’application de sa technologie à la prévention des mammites.

2023-02-27T09:30:00+01:00

2023-02-27T18:00:00+01:00

