Le Gard se déguste avec ses 5 Sites remarquables du goût Paris Expo Porte de Versailles, 27 février 2023, Paris.

Le Gard se déguste avec ses 5 Sites remarquables du goût Lundi 27 février, 09h00 Paris Expo Porte de Versailles

J-M. Etienne, Président de la coopérative de Beaucaire, et E. Argenson, tous de 2 membres du SRG “Olivettes du Pays de Nîmes” viendront vous faire déguster « Les Picholine » et l’huile d’olive bio.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Le Site remarquable du goût « Olivettes du Pays de Nîmes »

Le Gard regroupe à lui seul cinq Sites remarquables du goût qui mettent en valeur cinq unités paysagères typiques allant des Cévennes à la Méditerranée.

Le Conseil départemental du Gard et Gard tourisme se sont engagés depuis de nombreuses années à accompagner et valoriser les savoir-faire, les hommes, les femmes et les terroirs de ces produits locaux.

Véritables emblèmes d’un bien vivre à la gardoise, les Sites remarquables du goût du Gard sont partenaires de la démarche « Le Gard, Militant du goût », initiée par le Conseil départemental.

Le Site Remarquable du Goût «Olivettes du pays de Nîmes » concerne la production oléicole : olives et huile d’olive de Nîmes AOP qui en constituent le fleuron.

À cette production du territoire sont associés le patrimoine environnemental de garrigues et le patrimoine architectural de pierres sèches. Olives, garrigue et pierres sèches sont les trois piliers de ce Site remarquable du goût.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-27T09:00:00+01:00

2023-02-27T13:00:00+01:00

Conseil départemental du Gard