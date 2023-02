Qu’est-ce qu’une IPG Whisky Breton ? Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Lundi 27 février

Découvrez l’IPG whisky breton avec Kevin Le Lay est le directeur général de la Distillerie des Menhirs. handicap moteur mi Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Kevin Le Lay est le directeur général de la Distillerie des Menhirs.

“Au delà de ces fonctions, ce sont dans nos chais que vous le trouverez.”

C’est avec son savoir-faire, transmis par son père Guy, que Kevin “gère” la cave. Pas au sens comptable, mais au sens technique et plus encore gustatif.

Déguster les eaux-de-vie tout au long du vieillissement, choisir les barriques appropriées, arbitrer tel affinnage… la liste est infinie. IPG Whisky Breton : qu’est-ce qu’un whisky breton ?

C’est une indication géographique protégée (IGP) mise en place en 2015 par l’INAO afin garantir l’origine et la qualité du whisky breton. La Fédération de Whisky de Bretagne rassemble tous les producteurs précédemment cités et vise à faire respecter le cahier des charges de l’IGP :

« Il [le whisky breton] doit ainsi avoir été brassé (avec une eau puisée sur le territoire breton), fermenté, distillé, et vieilli en Bretagne. Il titre à 40% minimum et séjourne au minimum 3 ans dans des fûts de chêne. L’orge maltée, le blé noir, l’épeautre, le maïs, le seigle ou encore le blé peuvent être utilisés dans son élaboration. »

