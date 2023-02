Pointe de Penmarc’h et D’Anvial sont les partenaires du jour sur le stand Bleu-Blanc-Coeur Paris Expo Porte de Versailles, 27 février 2023, Paris.

Pointe de Penmarc’h :

Engagé de longue date dans une démarche responsable, POINTE DE PENCHMARC’H a rejoint la filière Bleu-Blanc-Cœur en 2021 avec deux références : les sardines à l’huile d’olive vierge extra Bio et les sardines à l’huile d’olive et au citron à teneur réduite en sel. Ces sardines s’inscrivent dans la démarche Bleu-Blanc-Cœur grâce à leur richesse en acides gras Oméga 3 à longue chaîne, de type EPA et DHA. POINTE DE PENCHMARC’H répond aussi aux valeurs de la démarche Bleu-Blanc-Cœur en matière de modes de production vertueux. Ces sardines de qualité supérieure, notamment par rapport à l’origine de l’espèce (Sardina pilchardus), sont en effet issues de pêche responsable, débarquées dans les ports bretons, respectant la saisonnalité des pêcheries qui vise à préserver la capacité de régénération naturelle, la méthode de pêche, et la maîtrise de la fraîcheur tout au long de la chaîne, elles sont emboîtées fraîches. L’huile d’olive utilisée est vierge extra, et produite dans l’union européenne. Les sardines Bleu-Blanc-Cœur POINTE DE PENCHMARC’H offrent ainsi l’assurance d’un produit de qualité, tracé, de la pêcherie au consommateur, en passant par l’établissement de transformation et la conserverie, avec des teneurs en Omega 3 mesurées et garanties par des analyses à l’année.

D’Anvial :

Depuis plus de 15 ans, d’Anvial construit une filière de qualité et engagée au sein de Bleu-Blanc-Cœur en valorisant les éleveurs et les artisans bouchers impliqués autour de 5 engagements :

L’élevage traditionnel, nos fermes familiales sont gérés par des éleveurs passionnés ;

La filière complète en bœuf, veau, porc et agneau, avec toute la garantie de la traçabilité,

Une démarche solidaire en valorisant le travail de l’éleveur ;

Un engagement pour les épicuriens pour leur garantir plaisir, convivialité et confiance ;

Un engagement BLEU-BLANC-CŒUR pour certifier des élevages respectueux de la Terre, des animaux et des Hommes.

S’engager avec d’Anvial pour une empreinte qualité. C’est l’assurance pour les artisans bouchers de mettre en lumière leur savoir-faire et de proposer des produits premium.

En 2023, d’Anvial est présent au cœur des élevages régionaux du Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Touraine et Poitou-Charentes), et est disponible dans plus de 200 boucheries artisanales sur la région parisienne et l’ouest de la France. D’Anvial, Un engagement fort et historique des éleveurs et artisans bouchers pour la seule filière complète Bleu-Blanc-Cœur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-27T09:00:00+01:00

2023-02-27T18:00:00+01:00