Envol Vert vous emmène à la découverte des forêts pour mieux comprendre les liens que nous entretenons avec elles. Paris Expo Porte de Versailles, 27 février 2023, Paris.

Animation gratuite

Avec Envol Vert, partez à la découverte des forêts au travers d’activités ludiques pour connaître les services qu’elles nous rendent et comprendre l’impact de notre consommation sur leur dégradation.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Quelle relation y a-t-il entre vous et les forêts tropicales ?

Vous ne le savez peut-être pas encore mais votre consommation à un impact direct sur la protection des forêts dans le monde. Envol Vert sera présent sur le stand de l’ADEME au salon de l’agriculture pour vous aider à mieux comprendre ce lien et vous donner des conseils clés en main pour aider à sa préservation. Trois activités vous attendent :

 Le SuperBosquet : un supermarché éphémère qui présente l’impact d’une centaine de produits sur les forêts du monde. Lors de votre passage en caisse, les produits que vous avez sélectionnés sont classés et présentés non pas en fonction de leur prix économique, mais en fonction de la quantité de forêt détruite pour leur production.

 Le quiz Empreinte Forêt : un quiz en ligne (https://empreinte-foret.org/quizz/) pour mesurer l’impact de votre consommation individuelle sur la déforestation. L’Empreinte Forêt moyenne d’un français est de 352 m2. De combien est la vôtre ?

 Jeu de l’oie en forêt : Hérité d’un grand classique des jeux de société, cette activité ludique vous permettra de tester les connaissances de toute la famille sur le rôle des forêts. Accessible dès 6 ans.

Un programme complet pour vous donner des pistes d’actions simples et concrètes à la protection de ces écosystèmes précieux.

Plus d’information sur www.envol-vert.org



Envol Vert