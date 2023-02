Êtes-vous dans les choux niveau légumes ? Affrontez la roue Prince de Bretagne ! Paris Expo Porte de Versailles, 27 février 2023, Paris.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

On ne va pas vous raconter de salades, vous ne gagnerez pas 100 patates sur notre stand, à moins que… Venez tourner notre roue des légumes et testez vos connaissances seul ou en battle. La Bretagne est venue jusqu’à vous, ne nous laissez pas poireauter et venez vite !

Et si vous faites chou blanc, vous repartirez heureux de mieux connaître nos légumes et serez désormais incollables sur le chou, qu’il soit vert, rouge, romanesco… Ou bien encore sur notre histoire, celle de Prince de Bretagne et de ses 1 322 maraîchers qui œuvrent chaque jour manuellement dans leurs champs pour produire de beaux légumes frais pour votre plus grand plaisir. L’histoire de 3 coopératives unies et réunies autour d’une marque depuis plus de 50 ans dont la force est portée par des maraîchers passionnés par leur métier.

Prince de Bretagne fournit les légumes cuisinés et à déguster par de grands chefs sur le stand de la chambre d’agriculture. Essayez, adoptez !



Prince de Bretagne