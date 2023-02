A la croisée des regards d’un parcours de conseiller et d’agriculteur engagé : ou comment une idée se transforme en une startup : Assolia ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

A la croisée des regards d’un parcours de conseiller et d’agriculteur engagé : ou comment une idée se transforme en une startup : Assolia ! Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2023, Paris. A la croisée des regards d’un parcours de conseiller et d’agriculteur engagé : ou comment une idée se transforme en une startup : Assolia ! Dimanche 26 février, 17h00 Paris Expo Porte de Versailles Echange avec Sébastien Albouy, polyculteur-éleveur, ancien technicien, président de Chambre d’Agriculture et cofondateur de la startup Assolia ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Venez échanger avec Sébastien Albouy, jeune éleveur bovin lait, ancien TC et élu chambre d’Agriculture pour qui la vie d’entrepreneur a commencé il y a quelques années. En effet, son parcours très complet lui a permis de remonter de nombreuses problématiques terrain, en particulier liées à l’assolement. L’observation que les choix d’assolement devenaient de plus en plus contraignants et persuadé que l’agronomie sera le dernier pilier pour améliorer les rendements ; il décide avec ses 3 cousins de monter Assolia, un simulateur d’assolement pluriannuel. Comment arriver à tirer le meilleur en multipliant les casquettes ? Comment organiser son temps ? Comment oser se lancer ? Venez poser des questions lors de ce temps d’échange convivial !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-26T17:00:00+01:00

2023-02-26T17:55:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

