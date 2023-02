Venez jouer avec Fred et l’ADEME pour tout savoir sur l’alimentation durable et les produits biosourcés ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Venez jouer avec Fred Courant et Jean Fauquet, animateurs de l’Esprit Sorcier ! Avec l’ADEME, ils vous ont concocté des quiz pour tout savoir sur l’alimentation durable et les produits biosourcés… Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

2023-02-26T14:00:00+01:00

2023-02-26T18:00:00+01:00 L’esprit sorcier

