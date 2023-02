Découvrez la race Limousine ! Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2023, Paris.

Découvrez la race Limousine ! Dimanche 26 février, 12h00 Paris Expo Porte de Versailles

Accès libre

Venez découvrir la race Limousine, 2ème race allaitante (à viande) française handicap moteur mi

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

La race Limousine est la race à viande qui a connu la plus forte croissance au cours des trois dernières décennies.

▪ La Limousine est la race bovine française numéro 1 incontestée en termes de progression sur les 10 dernières années :

+130 000 vaches-mères en 10 ans soit une augmentation de plus de 12 % dans un contexte de baisse du cheptel bovin (source BDNI) ! Elle compte aujourd’hui 1 100 000 vaches mères soit 30% des effectifs de bovins viande. La France compte donc 30 000 élevages de Limousines, ce qui représente quelques 45 270 emplois directs.

▪ La Limousine est la race à viande leader dans plusieurs « grandes régions » françaises :L Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Bretagne (source BDNI).

▪ La Limousine est la 1ère race à viande pour l’exportation de reproducteurs avec plus de 2 000 animaux exportés annuellement au cours des 5 dernières campagnes. Elles est également présente dans plus de 80 pays dans le monde.

▪ La Limousine est leader en constante augmentation sur le marché de la viande bovine haut de gamme labellisée avec 25% des volumes (source Fil Rouge).

▪ Enfin, la Limousine est le meilleur choix en efficacité globale selon une étude réalisée avec un ratio de kg de vaches entretenues par an de 1,23€ (source étude FLS 2013).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-26T12:00:00+01:00

2023-02-26T12:30:00+01:00

France Limousin Sélection