Nutrition personnalisée : est-ce possible de faire du sur mesure pour tous ? Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Nutrition personnalisée : est-ce possible de faire du sur mesure pour tous ? Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2023, Paris. Nutrition personnalisée : est-ce possible de faire du sur mesure pour tous ? Dimanche 26 février, 11h00 Paris Expo Porte de Versailles

Entrée libre

Conférence de Sergio Polakof, directeur de recherche INRAE Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-26T11:00:00+01:00

2023-02-26T12:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Nutrition personnalisée : est-ce possible de faire du sur mesure pour tous ? Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-26 was last modified: by Nutrition personnalisée : est-ce possible de faire du sur mesure pour tous ? Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 26 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris