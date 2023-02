Recettes Bleu-Blanc-Coeur Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Recettes Bleu-Blanc-Coeur Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2023, Paris. Recettes Bleu-Blanc-Coeur Dimanche 26 février, 09h30 Paris Expo Porte de Versailles Chaque jour Bleu-Blanc-Coeur vous fera découvrir ses produits à travers des recettes travaillées par un chef. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Le dimanche 26 février, au menu :

9h30: Fromage blanc au miel, crumble de sablé Breton et mandarine

11h00: Picatta de veau aux câpres, polenta crémeuse et chips de lard

12h30: Soupe de légumes oubliés aux pâtes mafaldines Melle et une pâte, crême de moutarde à l’ancienne

14h30: Pudding au caramel

16h30: Cocotte de rôti de porc dans l’échine aux pruneaux et tagliatelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-26T09:30:00+01:00

2023-02-26T17:30:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Recettes Bleu-Blanc-Coeur Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-26 was last modified: by Recettes Bleu-Blanc-Coeur Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 26 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris