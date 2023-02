Les chiens de travail : le chien de berger (chien de conduite et chien de protection) Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Venez rencontrer les chiens de berger et leur vétérinaire Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Le berger est accompagné dans la montagne par deux types de chiens:

– chien de conduite : aide à guider le troupeau, à le regrouper, à le conduire. Il est en permanence avec le berger (races: Border collie, berger australien, beauceron,berger des Pyrénées).

– chien de protection : se confond avec les moutons et intervient pour les protéger des prédateurs en les mettant en fuite. Il reste en permanence avec le troupeau (races : Montagne des Pyrénées, berger de Maremme Abbruze, Berger du Caucase).

Pour petits et grands, en collaboration avec les vétérinaires et l’Institut de l’Elevage venez rencontrer les chiens de berger !

