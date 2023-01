Ensemble et Engagés pour préserver nos terroirs Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Ensemble et Engagés pour préserver nos terroirs Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. Ensemble et Engagés pour préserver nos terroirs Samedi 25 février, 16h00 Paris Expo Porte de Versailles A travers l’exemple de la filière viticole, Pernod Ricard France débattra de son engagement avec le monde agricole pour préserver les terroirs. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.pernod-ricard.com/fr/rse/preserver-nos-terroirs »}] La feuille de route en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) du groupe Pernod Ricard France s’appuie sur 4 piliers : Préserver nos terroirs, Valoriser l’humain, Agir circulaire et Être responsable.

Propriétaire de 2 marques de champagne (la Maison Perrier-Jouët et la Maison Mumm), le groupe Pernod Ricard travaille actuellement avec ses viticulteurs et des partenaires à l’élaboration de pratiques d’agriculture durable et régénératrice dans les vignobles et les terroirs afin de favoriser la séquestration du CO2, la biodiversité et l’autonomisation des communautés.

