Conférence de presse Samedi 25 février, 15h00 Paris Expo Porte de Versailles

Eloi qui œuvre pour la transmission des fermes en agroécologie vous invite à une rencontre sur le thème de la transmission avec des cédants et des repreneurs de fermes accompagnés par Eloi

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Eloi qui œuvre pour la transmission des fermes en agroécologie vous invite à une rencontre sur le thème de la transmission avec des cédants et des repreneurs de fermes accompagnés par Eloi

Le samedi 25 février à 15h – Hall 1, stand P029

Eloi, société à mission et startup à impact, fondée en 2019 par Maxime Pawlak et François Moret, œuvre pour la transmission de fermes en agroécologie. Primée plusieurs fois par le monde agricole, elle promeut le concept de “grappes de fermes agroécologiques”. Elle permet ainsi la reprise d’une ferme par plusieurs repreneurs indépendants mais complémentaires. En proposant la réadaptation des fermes en transmission, et la digitalisation du processus d’installation, Eloi facilite la reprise des fermes et leur conversion aux pratiques de l’agroécologie. Elle compte 220 fermes en cours de transmission et a qualifié plus de 1100 candidats à l’installation en agroécologie.



