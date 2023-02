Antoine Olivi ou le côté obscur de la forge ! Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris.

Au pays des Ecrins, Antoine Olivi perpétue le savoir-faire des couteliers alpins dans la pénombre de sa forge à l’aide de matériaux de récupération issus notamment d’anciennes remontées mécaniques.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

A Vallouise, tout près des cimes des Ecrins, Antoine Olivi perpétue le savoir-faire des couteliers alpins dans la pénombre de sa forge des rives de la Gyronde. Du fracas du burin sur l’enclume, naissent des lames incandescentes qui seront façonnées puis serties d’un manche en bois local ou même en corne. Des couteaux artisanaux aux lignes contemporaines, créés à base de métaux de récupération, issus notamment d’anciennes pièces de remontées mécaniques de la vallée. Des objets simples et durables créés par ce jeune forgeron à la fois ferronnier, ébéniste, menuisier et surtout coutelier. Une « fine lame », un artiste qui mêle le feu et le fer que ce quadra ayant grandi en Corse, dont l’inspiration a sans doute été puisée dans la tradition des couteliers et de la terre de l’Ile de Beauté.

C’est au Pays des Ecrins, à Vallouise, sur les contreforts la Barre des Ecrins, qu’Antoine a posé désormais ses outils et endossé son tablier. Un territoire de haute-montagne imprégné d’art et traditions populaires qui a adopté ce forgeron à la barbe blonde et au regard brillant comme les reflets étoilés de ses couteaux ou des tiges de métal incandescentes comme sorties tout droit de l’enfer. Du feu d’où naitront les lames de couteaux artisanaux, aux lignes authentiques et contemporaines.

Au cours du Salon International de l’Agriculture, à l’aide d’une enclume, Antoine présentera les bases de création de ses couteaux avec les métaux allant des pièces de remontées mécaniques aux ustensiles de cuisine, en passant par les planches de skis vintages… L’occasion de faire partager le savoir-faire ancestral des forgerons montagnards et de transmettre sa passion et de susciter peut-être des vocations.

Une animation organisée avec le concours de l’Office de Tourisme du Pays des Ecrins.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T13:00:00+01:00

2023-02-27T16:00:00+01:00

© Patrick DOMEYNE