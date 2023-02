Deux paniers à la loupe ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Deux paniers à la loupe ! Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. Deux paniers à la loupe ! 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles

Animation gratuite

Venez découvrir qu’il est possible de manger de façon plus saine et plus durable sans augmenter vos dépenses ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T13:00:00+01:00

2023-03-05T14:00:00+01:00 ADEME

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Deux paniers à la loupe ! Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-25 was last modified: by Deux paniers à la loupe ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 25 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris