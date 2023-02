France Énergie Animale Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris.

France Énergie Animale 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles

Entrée libre

Démonstration en traction animale professionnelle

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Venez assister aux démonstrations de France Énergie Animale et Hippomeca.

France Énergie Animale est une association française qui développe, promeut et œuvre en faveur de la réussite de l’énergie animale en France. Créée en janvier 2020 à l’initiative de la Société Française des Équidés de Travail, elle accompagne et met en relation tous les utilisateurs et futurs utilisateurs de l’énergie animale, et regroupe ainsi toutes les composantes professionnelles du secteur : utilisateurs, élus, prestataires, formateurs, fabricants d’outils, selliers-bourreliers, maréchaux ferrants… Pour une transition énergétique animale, durable et éthique.

Hippomeca est une marque spécialiste de la traction animale, qui propose une gamme d’outils innovants pour travailler en traction animale dans la vigne ou en maraîchage. Tous les outils sont fabriqués et assemblés en France et la marque favorise le travail avec des entreprises à taille humaine. Soucieuse du bien-être des meneurs et des équidés, Hippomeca développe ses outils en collaboration avec l’École Nationale des Ânes Maraîchers et l’École Nationale du Cheval Vigneron.

Résolument moderne, la traction animale a donc encore beaucoup à nous apporter.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T12:10:00+01:00

2023-03-05T17:00:00+01:00

©Philippe Rocher