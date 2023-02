S’il te plaît, dessine-moi une fleur de montagne sur un savon ! Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris.

S’il te plaît, dessine-moi une fleur de montagne sur un savon ! 25 – 27 février Paris Expo Porte de Versailles

La savonnerie « Saponine & Sac à Dos » (Hautes-Alpes) invite les enfants à un atelier de dessin de fleurs des montagnes des Hautes-Alpes sur plaques de savon à rapporter à la maison.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Non loin de Gap, sur les contreforts de la mythique falaise de Céüse, haut-lieu de l’histoire de l’alpinisme, Sabine Lusczynski est une créatrice d’une large gamme de savons depuis l’été 2021 dans le village de Sigoyer (Hautes-Alpes). Des savons fabriqués de façon artisanale, à la main, en saponification à froid, avec des matières premières de qualité issues de l’agriculture biologique, de cueillette sauvage ou naturelle, en privilégiant notamment les producteurs locaux et les circuits courts des Hautes-Alpes.

Comme son nom l’indique, la savonnerie Saponine & Sac à Dos a pour but de créer de façon éco-responsable des produits sains, respectueux de la peau et de l’environnement (100% biodégradables et zéro déchet), qui se déclinent sous divers formats et en pochons, très pratiques pour emmener en randonnée, ou pour toute utilisation au quotidien.

Des noms qui évoquent la montagne, l’évasion et les balades : Céüzette au miel, Estive, GR 20, Lauréat ou Nomade. Une large gamme de savons, shampoings et dentifrices aux multiples vertus, qui utilise les plantes, les huiles et les essences naturelles les plus diverses de la baie de laurier à la cire d’abeille en passant par l’huile d’olive, l’huile de coco, l’immortelle sauvage, le beurre de karité, les argiles de Provence ou la lavande.

Le savon le plus surprenant de l’atelier étant incontestablement celui mêlant l’huile essentielle de lavande locale au lait des chèvres de Céüze. Un concentré original dans un savon ! Une gamme à retrouver sur le stand des Hautes-Alpes du Salon de l’Agriculture.

Lors de ce Salon International de l’Agriculture 2023, Saponine & Sac à Dos propose aux enfants, un atelier de sculpture ou dessins sur plaques de savon, selon l’envie artistique de l’instant avec la possibilité pour chacun, de repartir avec une représentation d’un Edelweiss (fleur emblématique des Alpes), de feuilles ou des fleurs traditionnelles des montagnes alpines. Un morceau de Hautes-Alpes à emporter avec soi !

Atelier réalisé avec le concours de l’Office de Tourisme des Sources du Buëch.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T12:00:00+01:00

2023-02-27T10:00:00+01:00

© Saponine & Sac à Dos