Présentation des 9 races françaises de Chevaux et Poneys de Territoire Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. Présentation des 9 races françaises de Chevaux et Poneys de Territoire 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles

Entrée libre

Venez admirer les Chevaux et Poneys de Territoire ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Cheval de Race Auvergne, Cheval Castillonnais, Cheval Camargue, Cheval Henson, Poney Landais, Cheval de Mérens, Pottok, Cheval du Vercors de Barraquand

2023-02-25T11:30:00+01:00

2023-03-05T18:30:00+01:00 ©Manon Lescarret

