Inscriptions directement sur le stand (Hall 2.2, stand D011)

Venez planter votre mini-bananier et emportez-le chez vous ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Cet atelier est un vrai moment de création et de partage autour de la Banane de Guadeloupe & Martinique ! Venez rencontrer nos producteurs, planter votre propre mini-bananier, et apprenez-en plus sur la filière banane française !

Rendez-vous sur le stand de la Banane de Guadeloupe & Martinique, hall 2.2, stand D011

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T11:30:00+01:00

2023-03-05T17:30:00+01:00

