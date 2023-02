Stand vente et dégustation Agneau de lait des Pyrénées Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Stand vente et dégustation Agneau de lait des Pyrénées Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. Stand vente et dégustation Agneau de lait des Pyrénées 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles

libre

Dégustations gratuite et vente d’Agneau de lait des Pyrénées – produit d’exception Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T11:00:00+01:00

2023-03-05T19:00:00+01:00 AREOVLA

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stand vente et dégustation Agneau de lait des Pyrénées Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-25 was last modified: by Stand vente et dégustation Agneau de lait des Pyrénées Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 25 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris