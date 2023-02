Les insectes dans tous leurs états Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Les insectes dans tous leurs états Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. Les insectes dans tous leurs états 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles

Entrée libre

Sur toute la durée du salon, venez à notre rencontre pour devenir incollable sur les insectes à travers un atelier découverte et jardinage ludique pour tous ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Sur toute la durée du salon et en partenariat avec COMPO, Ÿnsect vous donne rendez-vous à l’espace Agri Détente du pavillon 4 pour un atelier ludique : les insectes dans tous leurs états.

Un espace pédagogique qui répondra à toutes les questions des enfants : du rôle de l’insecte dans la nature, aux produits qu’il est possible de faire grâce à eux, en passant par un atelier de jardinage avec le Frass, un engrais à base de déjections d’insectes, c’est un rendez-vous incontournable pour petits et grands.

Venez à notre rencontre pour devenir un expert des insectes et incollable en jardinage !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T11:00:00+01:00

2023-03-05T17:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris Age minimum 4 Age maximum 12 lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les insectes dans tous leurs états Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-25 was last modified: by Les insectes dans tous leurs états Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 25 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris