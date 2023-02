A la table des haut-alpins ! Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Tourtons, ravioles, oreilles d’ânes, salaisons, viandes, volailles, pâtisseries, fromages, vins, liqueurs, miels ou confitures. Sucrée, salée, la table de l’alpin est infinie. Sans doute s’inspire-t-elle encore dans ses plats et ses menus, des grandes tablées familiales de naguère qui rassemblaient toutes les générations, entre labour et récoltes, transhumance et virées d’estive. C’est à travers le quotidien de sa terre mais aussi à sa table, que le haut-alpin de la ville ou des champs, a appris à vivre au rythme des saisons.

Fidèles aux traditions montagnardes, les maitres restaurateurs des Olivades (Gap), vous invitent passer à table et vous attendent derrière leurs fourneaux pour vous proposer tous les jours au moment du déjeuner sur le stand des Hautes-Alpes, des plats originaux en bocaux à emporter.

Quelques exemples (bocaux) : salade de lentilles, porc confit, courge et pomme de terre et jus Génépi, Risotto de petit épeautre aux petits légumes et bleu du Queyras, Agneau confit au miel avec écrasé de pommes de terre et crémeux de carottes à l’argousier, Porc des Hautes-Alpes et jus pincée à la lavande, soupe du jour, de même que des planches des Hautes-Alpes de charcuteries et fromages à déguster sur place. Bon appétit !



