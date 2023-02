La vie des animaux de la ferme Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris.

La vie des animaux de la ferme 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles

Entrée libre

Venez découvrir les animaux de la ferme pédagogique. Apprenez en plus sur leurs besoins et leurs conditions de vie. Pour les petits et les grands !

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Grâce à un quizz interactif et à la présence des animaux de la ferme pédagogique, venez en apprendre plus sur les besoins et les conditions de vie des animaux de ferme. Les petits comme les grands pourront ainsi découvrir les chèvres, poney, âne et les moutons !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T10:30:00+01:00

2023-03-05T17:30:00+01:00

SNVEL