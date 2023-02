Venez gagner un panier gourmand Haut-Garonnais, visiter notre beau département et déguster tous nos produits de qualité Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Venez gagner un panier gourmand Haut-Garonnais, visiter notre beau département et déguster tous nos produits de qualité Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. Venez gagner un panier gourmand Haut-Garonnais, visiter notre beau département et déguster tous nos produits de qualité 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles Durant l’intégralité du salon, tous les jours , venez gagner un panier gourmand Haut-Garonnais, mais aussi visiter notre beau département et déguster tous nos produits de qualité. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T10:30:00+01:00

2023-03-05T16:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Venez gagner un panier gourmand Haut-Garonnais, visiter notre beau département et déguster tous nos produits de qualité Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-25 was last modified: by Venez gagner un panier gourmand Haut-Garonnais, visiter notre beau département et déguster tous nos produits de qualité Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 25 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris