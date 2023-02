Dégustations de pommes et de poires sur le stand Vergers écoresponsables Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Dégustations de pommes et de poires sur le stand Vergers écoresponsables Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. Chaque jour, une variété différente de pomme ou de poire est mise à l'honneur ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Samedi 25 février : pomme Joya

Dimanche 26 et lundi 27 février : poire Angys

Mardi 28 février : pomme Candine

Mercredi 1er mars : pomme Jazz

Jeudi 2 mars : pomme Zingy

Vendredi 3 mars : pomme Rubis Gold

Samedi 4 mars : pomme du Limousin

Dimanche 5 mars : pomme Antarès et poire Sweet Sensation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T10:00:00+01:00

2023-03-05T18:00:00+01:00 SAS Vergers écoresponsables

