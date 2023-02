Venez jouer avec INRAE et tout apprendre sur l’alimentation Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Venez jouer avec INRAE et tout apprendre sur l’alimentation Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. Venez jouer avec INRAE et tout apprendre sur l’alimentation 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles

Entrée libre

Comment manger sain et durable ? Vous saurez tout grâce aux différents ateliers sur le stand INRAE Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France De nombreuses animations vous attendent sur le stand INRAE, avec des cadeaux à gagner ! Bien ranger son réfrigérateur pour mieux consommer et moins gaspiller Les scientifiques de l’unité Génie des procédés frigorifiques pour la sécurité alimentaire et l’environnement (FRISE) vous dévoilent les secrets de votre réfrigérateur : les différentes zones de froid, les variations de température… et vous expliquent où ranger vos courses pour une meilleure conservation des aliments ! Le marché : mangez des fibres ! Savez-vous que pour un microbiote en bonne santé il faut manger 30 g de fibres par jour ? Venez scanner les différents aliments et découvrez quelle quantité de fibres ils contiennent. La chasse au trésor « Les pirates gourmets » Sur les 5 bornes représentant les 5 sens, résolvez des énigmes autour des légumineuses et trouvez le code du coffre-fort ! Le self : Est-ce que mon plateau de cantine est sain et durable ? Composez votre plateau parmi plus de 25 propositions d’aliments et de plats. À la caisse, les scientifiques du CSGA « calculent » la valeur santé et durabilité de votre plateau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T10:00:00+01:00

2023-03-05T18:30:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Venez jouer avec INRAE et tout apprendre sur l’alimentation Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-25 was last modified: by Venez jouer avec INRAE et tout apprendre sur l’alimentation Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 25 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris