Démonstration de fabrication des Fromages de Savoie A.O.P et I.G.P Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. Démonstration de fabrication des Fromages de Savoie A.O.P et I.G.P 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles Venez assister aux démonstrations de fabrication commentées Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Nous vous donnons rendez-vous tous les jours dans le hall 1 sur le stand Savoie Mont Blanc pour découvrir les savoir-faire qui se cachent derrière nos Fromages de Savoie A.O.P et I.G.P. La fabrication de nos fromages n’aura plus de secret pour vous grâce aux commentaires de nos animateurs et fromagers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T10:00:00+01:00

2023-03-05T18:00:00+01:00

