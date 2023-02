La chasse au trésor des pirates gourmets Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris.

Entrée libre

Sur les 5 bornes représentant les 5 sens, résolvez des énigmes autour des légumineuses et trouvez le code du coffre-fort !

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Les légumineuses

Des pirates gourmets ont voyagé par-delà les mers. Au fil de leurs découvertes alimentaires, ils ont constitué un trésor. Saurez-vous résoudre les énigmes pour le retrouver ?

Il était une fois, il y a bien longtemps, vivaient des pirates pas comme les autres. Des hommes et des femmes de la piraterie qui avaient la particularité d’être des fins gourmets. Leur passion, leur obsession : MANGER. Alors, quand le temps du pillage était venu, leur malin plaisir était de voler les aliments et les plats des peuples qui avaient le malheur de croiser leur route. La vue de ces cuisines exotiques attisait leur hargne autant que leur appétit, la découverte de nouvelles textures, odeurs et saveurs les ravissait. Ils volaient même les recettes ! Un jour, ils ont caché leur plus précieux trésor sur la terre ferme et ont laissé des indices codés pour le retrouver plus tard. Mais leur bateau a fait naufrage et tous l’équipage disparu. Le trésor appartiendra à qui le trouvera !

A toi de parcourir le stand INRAE pour chercher les 5 indices qui te permettront de retrouver le trésor des pirates gourmets !

Les gagnants repartiront avec un cadeau !



