La pomme et ses atouts santé sur le stand Vergers écoresponsables

Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris.

La pomme et ses atouts santé sur le stand Vergers écoresponsables
25 février – 5 mars

Notre diététicienne Sophie vous explique de façon ludique les nombreux atouts Santé de la pomme grâce à son profil nutritionnel unique.

Paris Expo Porte de Versailles
1 Place de la Porte de Versailles, Paris
Paris 75015

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T10:00:00+01:00

2023-03-05T18:00:00+01:00 SAS Vergers écoresponsables

