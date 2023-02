Dégustations de vins IGP du Sud-Est avec INTERVINS Paris Expo Porte de Versailles

Dégustations de vins IGP du Sud-Est avec INTERVINS Paris Expo Porte de Versailles, 2 février 2023 23:22, . Dégustations de vins IGP du Sud-Est avec INTERVINS 25 – 27 février Paris Expo Porte de Versailles

Entrée libre

Venez déguster différents vins du terroir régional de la région Sud avec INTERVINS IGP Sud-Est ! handicap psychique;handicap auditif;handicap moteur;handicap visuel;handicap intellectuel pi;hi;mi;vi;ii Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Venez participer à la dégustation des Vins IGP du Sud-Est ! Des dénominations à l’image d’une mosaïque de territoires lovés entre terre et mer : IGP Alpilles, IGP Méditerranée, IGP Pays des Bouches du Rhône et IGP Vaucluse.

Une expérience sensorielle et gourmande autour de vins libres et créatifs, pour découvrir toute la richesse et la diversité d’un territoire unique !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T09:30:00+01:00

2023-02-27T19:00:00+01:00 Intervins

Détails Heure : 23:22