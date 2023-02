Atelier jus de fruits ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Atelier jus de fruits ! Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. Atelier jus de fruits ! 25 – 27 février Paris Expo Porte de Versailles

entrée libre

Découvrez en exclusivité une dégustation de jus et cocktails à base de grenade bio de PACA ! handicap visuel,handicap intellectuel,handicap auditif,handicap moteur,handicap psychique vi;ii;hi;mi;pi Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Les producteurs du tout récent Syndicat France Grenade se déplacent au salon pour présenter leurs produits (jus, confiture, sirop, vinaigre) et co-produits (huile de pépin et poudre de peaux séchées).

Tout se consomme dans la grenade ! L’animation, portée par la fédération régionale d’agriculture biologique – Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur – vous permettra d’apprécier les saveurs et les bienfaits de ce fruit, ainsi que de rencontrer les acteurs d’une filière en plein développement dans le sud de la France.

Petits et grands curieux, nous vous attendons !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T09:30:00+01:00

2023-02-27T18:30:00+01:00 Bio de Provence

