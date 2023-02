Recettes Bleu-Blanc-Coeur Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Recettes Bleu-Blanc-Coeur Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. Recettes Bleu-Blanc-Coeur Samedi 25 février, 09h30 Paris Expo Porte de Versailles Chaque jour Bleu-Blanc-Coeur vous fera découvrir ses produits à travers des recettes travaillées par un chef. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Le samedi 25 février, au menu :

9h30: Pancakes de flocons d’avoine avec topping kiwis

11h00: Saucisse de Morteau, risotto de Sarrasin au chèvre et galette croustillante

12h30: Gratin de butternut, chèvre et lardons

14h30: Porridge à la poire, noix et pépites de chocolat

16h30: Salade de chou blanc au lapin servie en sucrine

Et seront à nos côtés des professionnels de la santé et trois étudiantes de Master en nutrition.

