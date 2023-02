le jeu FLEXI CRUSH Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Gratuit et ouvert à tous – 4 équipes de 2 joueurs par séance

ou comment se challenger avec un duo boucher/chef Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Avis aux gastronomes : rendez-vous sur le « Flexi Crush », le nouvel espace d’animations bouchères et culinaires pour trouver le crush parfait qui fait matcher la viande et les légumes ou même les fruits ! Le principe de l’animation ? Chaque session réunit huit participants répartis en quatre équipes de deux. Après avoir joué les entremetteurs en imaginant le bon match gourmand entre un morceau de viande et un légume ou un fruit, les visiteurs sur scène, avec l’aide du public, s’affrontent durant le quiz du « Flexi Crush », qui met à l’épreuve leurs connaissances sur la diversité des morceaux de viande et leur découpe, leur culture gastronomique ou leur talent en cuisine… Sur le devant de la scène, un chef et un artisan-boucher challengent les participants autour de recettes flexitariennes variées. Sous leurs conseils avisés, les équipes doivent également réaliser un geste culinaire et dresser leur assiette. Pour clôturer l’animation, les participants et le public sont invités à une dégustation, avec pour dernière épreuve, la découverte de l’ingrédient mystère de la recette.

Séance toutes les 45 minutes entre 9h30 et 18h30

