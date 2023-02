Dégustation d’amandes Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Dégustation d’amandes Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. Dégustation d’amandes 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles Venez découvrir la gamme d’Amandes Terre d’Amandes, producteur d’amandes dans l’Aude. Préparées par nous mêmes, à base d’ingrédients naturels, elles sont idéales pour le snacking et l’apéritif Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Terre d’Amandes, est une exploitation familiale de 15ha conduite en agroécologie.

Nous n’utilisons pas de désherbants chimiques (culture sans glyphosate) et privilégions les engrais naturels. Nous avons planté des haies fruitières autour de nos vergers et installé de nombreux nichoirs. Nous disposons d’une vingtaine de ruches, ainsi, ce sont nos abeilles qui pollinisent les fleurs de nos amandiers.

Nous vous proposons de venir à notre rencontre afin de découvrir nos pratiques culturales et déguster nos amandes.

Nous avons élaboré une gamme d’amandes décortiquées grillées, salées, aromatisées, caramélisées, il y en a pour tous les goûts. Nous effectuons nous-même toutes les préparations et n’utilisons aucun ingrédient artificiel.

Des amandes françaises, du producteur au consommateur.

