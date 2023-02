Tout savoir sur l’élevage de chèvres Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Tout savoir sur l’élevage de chèvres Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. Tout savoir sur l’élevage de chèvres 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles Chaque jour venez à la rencontre d’éleveurs de chèvres et participer à des quiz pour devenir incollable sur les chèvres ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Ils viennent de la région Centre-Val de Loire, de Corse, de Nouvelle-Aquitaine, de l’Aveyron ou encore de la région Parisienne. Des éleveurs de chèvres seront présents sur notre stand du 25 février au 5 mars pour échanger avec vous sur leur quotidien de chevrier. Comment élève-t-on des chèvres ? Ou comment fabrique-t-on le fromage de chèvre ? Venez poser toutes vos questions à nos éleveurs et participez à des quiz pour gagner des goodies !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T09:00:00+01:00

2023-03-05T18:30:00+01:00 ANICAP

