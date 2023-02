L’atelier culinaire des fromages de chèvre Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

L’atelier culinaire des fromages de chèvre Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. L’atelier culinaire des fromages de chèvre 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles Venez apprendre à cuisiner les fromages de chèvre et déguster des recettes concoctées avec nos cheffes ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Deux cheffes cuisinières seront présentes sur notre stand tout au long du salon de l’agriculture pour vous faire découvrir milles et unes façons de cuisiner les fromages de chèvre. Vous pourrez bien-sûr déguster toutes leurs recettes créatives, alors n’hésitez pas à passer nous voir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T09:00:00+01:00

2023-03-05T18:30:00+01:00 ANICAP

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’atelier culinaire des fromages de chèvre Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-25 was last modified: by L’atelier culinaire des fromages de chèvre Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 25 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris