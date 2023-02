Le jeu GAME ARENA Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris.

Le jeu GAME ARENA 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles

Gratuit et ouvert aux enfants de 6 à 12 ans – 2 équipes de 10 joueurs

ou comment mieux connaître l’élevage en s’amusant

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Comment la viande française est-elle produite ? Comment les éleveurs s’engagent-ils en faveur de l’environnement et du bien-être animal ? Comment adopter au quotidien une alimentation équilibrée ?

Pour les plus jeunes, direction la « Game Arena » pour répondre à toutes ces questions, et à bien d’autres encore, autour de six thématiques : la vie à la ferme, le développement durable, la biodiversité, mais aussi l’alimentation durable, l’origine des aliments et des conseils nutritionnels.

Spécialement imaginée pour les 6-12 ans, cette animation fait intervenir un éleveur et une diététicienne pour accompagner les deux équipes qui vont se défier pour parcourir avec succès et rapidité les cases thématiques du jeu. Et pour corser chaque partie, ce parcours pédagogique propose aussi aux participants des défis sportifs virtuels sur console de jeu vidéo ! Une manière ludique d’en apprendre plus sur la durabilité de l’élevage français et ses bonnes pratiques.

Séance toutes les 45 minutes entre 9h00 et 18h30



