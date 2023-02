Le Gard se déguste avec ses 5 Sites remarquables du goût Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris.

Le Gard se déguste avec ses 5 Sites remarquables du goût Samedi 25 février, 09h00 Paris Expo Porte de Versailles

Sandra Gay-Moulines, directrice du Syndicat des vins rosés de Tavel sera sur le stand du Conseil départemental pour faire découvrir et déguster les vins rosés des 3 terroirs de Tavel.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Le Site remarquable du goût “Vin de Tavel et ses savoir-faire »

Le Gard regroupe à lui seul cinq Sites remarquables du goût qui mettent en valeur cinq unités paysagères typiques allant des Cévennes à la Méditerranée.

Le Conseil départemental du Gard et Gard tourisme se sont engagés depuis de nombreuses années à accompagner et valoriser les savoir-faire, les hommes, les femmes et les terroirs de ces produits locaux.

Véritables emblèmes d’un bien vivre à la gardoise, les Sites remarquables du goût du Gard sont partenaires de la démarche « Le Gard, Militant du goût », initiée par le Conseil départemental.

Les vins AOC de Tavel sont renommés depuis le XVIIIe siècle et internationalement reconnus dès la deuxième moitié du XXe.

La méthode de vinification spécifique joue un rôle déterminant dans la typicité des vins de Tavel : un rosé de macération, incluant un processus d’assemblage de jus de presse et de jus de goutte, lié à l’assemblage de 9 cépages rouges et blancs.

Ce territoire et ses paysages emblématiques d’une partie de la Côte du Rhône gardoise ont été façonnés au fil des siècles par des vignerons engagés. Sable, galets roulés et lauzes en font 3 terroirs de vins spécifiques à Tavel. Les pierres calcaires marbrières rares et mondialement connues contribuent à la notoriété de ce territoire.

La richesse de ces ensembles et des hommes et femmes qui les travaillent ont valu aux vins de Tavel le classement en Site remarquable du goût en 2021.

A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T09:00:00+01:00

2023-02-25T13:00:00+01:00

Conseil départemental du Gard Y. Galiotto