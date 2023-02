Dégustation de produits FAIREFRANCE Le lait équitable Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Dégustation de produits FAIREFRANCE Le lait équitable Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. Dégustation de produits FAIREFRANCE Le lait équitable 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles

Entrée libre

Cadeaux, jeux, diffusions de vidéos, sans compter toutes les surprises que les agriculteurs ont concoctées afin de faire du SIA 2023 un évènement convivial que vous ne risquez pas d’oublier ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Durant toute la durée du salon, une équipe de plus de 50 agriculteurs FaireFrance se relayera pour animer et accueillir chaleureusement les visiteurs sur le stand FaireFrance (pavillon 1, allée F 131) tout proche de celui de notre partenaire Lidl. Justement ! En parlant de Lidl, les agriculteurs FaireFrance seront également présents sur leur stand le samedi 04 mars (pavillon 1, allée F 138), enseigne partenaire qui distribue du lait équitable dans 1 500 magasins dans l’Ouest, le Nord et le Sud-Ouest : une vraie aventure collective ! Au programme de ces 9 jours : dégustation de lait, crème et beurre équitables FaireFrance. Discussions avec le public sur le thème du « lait équitable » et de l’avenir des éleveurs laitiers. Echanges de recettes et de conseils culinaires à base de lait et de crème FaireFrance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T09:00:00+01:00

2023-03-05T19:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris Age maximum 99 lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dégustation de produits FAIREFRANCE Le lait équitable Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-25 was last modified: by Dégustation de produits FAIREFRANCE Le lait équitable Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 25 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris