Eclosion des poussins sur le stand des Fermiers de Loué Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Eclosion des poussins sur le stand des Fermiers de Loué Paris Expo Porte de Versailles, 25 février 2023, Paris. Eclosion des poussins sur le stand des Fermiers de Loué 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles Les Fermiers de Loué, un stand incontournable pour découvrir l’un des plus grands secrets de la nature : l’éclosion des poussins Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Depuis près de 25 ans, les Fermiers de Loué passent de la campagne à la ville pour faire découvrir aux visiteurs du Salon de l’Agriculture l’un des plus grands secrets de la nature : l’éclosion des poussins.

Pour cela, tous les jours des œufs prêts à éclore, sont prélevés à 5h du matin dans une couveuse des Fermiers de Loué dans le village de Loué. Les éleveurs eux-mêmes ont la grande responsabilité d’assurer le transport par le train et par le métro au Salon pour ensuite les installer dans l’une des deux couveuses vitrées où ils vont pouvoir éclore sous les yeux des petits et des grands.

Ces 50 éleveurs se relaieront sur le stand pour partager avec les visiteurs leur passion, leur connaissance. Le stand des Fermiers de Loué se veut avant tout pédagogique. Il est de ce point de vue très atypique au Salon de l’Agriculture.

Nous serons très heureux de vous accueillir sur ce stand.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T09:00:00+01:00

2023-03-05T20:00:00+01:00 Fermiers de Loué

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Eclosion des poussins sur le stand des Fermiers de Loué Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-25 was last modified: by Eclosion des poussins sur le stand des Fermiers de Loué Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 25 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris