25 ans de Tourmente, là-haut sur la montagne ! 25 février – 5 mars Paris Expo Porte de Versailles

Anniversaire ! 25 ans que la Tourmente propose une gamme de bières artisanales brassées à Briançon (Hautes-Alpes). Des mousses fraiches à l’accent des sommets à déguster sur le stand des Hautes-Alpes.

La Tourmente est une gamme de bière artisanale brassée dans les Hautes-Alpes à Briançon qui défend des valeurs fortes de circuits-courts, d’encrage local, du métier de brasseur artisanal et de qualité.

Une bière de passionnés pour les passionnés, de la «Lager» légère en passant par l’amertume d’une IPA jusqu’au style «Stout» du malt torréfié. Une gamme pour tous les fans inconditionnels de bières qui fête en 2023, son 25ème anniversaire.

Une véritable aventure que celle de la Brasserie des Grands Cols de Briançon, la première brasserie artisanale créée dans les Hautes-Alpes en 1998 à l’initiative d’Alain Bouchet, Sébastien Mathias et Luc Rougny.

Le choix méticuleux des matières premières, la qualité de l’eau et de l’orge alpin et une maîtrise du métier, garantissent aujourd’hui aux connaisseurs et amateurs de bière, un plaisir particulièrement rare. Un vent de fraîcheur qui parait descendu des ruelles de la ville fortifiée de Briançon (classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco) jusque dans les cuves de la Brasserie des Grands Cols où des milliers de litres sont en pleine maturation.

Depuis 1998, la gamme des bières de la brasserie n’a cessé de s’élargir et la production a décuplé. Blonde, blanche, ambrée, au génépi, IPA ou Brune, les bières La Tourmente sont désormais distribuées dans les bars, les restaurants, les épiceries, les caves, les magasins de produits régionaux, dans les magasins de la grande distribution et au comptoir du stand des Hautes-Alpes au Salon International de l’Agriculture.

L’occasion de partager (avec modération bien-sûr !) aux côtés de la jeune génération de brasseurs haut-alpins de La Tourmente, l’héritage et le goût d’une longue tradition familiale de bières locales dont les ingrédients sont issus de productions des montagnes des Hautes-Alpes comme l’eau du briançonnais (Mont Prorel), l’orge du pays gapençais ou le génépi de la vallée de la Clarée.

Bon anniversaire La Tourmente !



Brasserie Artisanale des Grands Cols/La Tourmente