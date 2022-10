Paris et ses fontaines Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 22 novembre 2022

L’année 2022 est marquée par les 150 ans des fontaines Wallace et par le lancement de la restauration de fontaines parisiennes emblématiques, telles que la fontaine Molière ou la fontaine Stravinsky, célèbre pour les sculptures de Niki de Saint Phalle. À cette occasion, le CAUE de Paris s’associe à la Ville de Paris et à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris pour proposer une conférence sur les fontaines parisiennes d’hier et d’aujourd’hui. Apparues dès le XIIIe siècle dans les rues et jardins de Paris, les fontaines publiques se répandent plus largement au XIXe au sein de la capitale. Aujourd’hui, on compte près de 1200 points d’eau sur le territoire parisien. Fonctionnelles, esthétiques, monumentales, ou encore symboliques, les fontaines remplissent plusieurs rôles, dont le premier est de permettre à la population l’accès à l’eau potable. Objets urbains en perpétuelle évolution, ces monuments de l’eau intègrent aujourd’hui toujours plus de fonctionnalités et leur conception s’inscrit désormais dans une véritable démarche environnementale d’économie d’eau et d’énergie. Programme de la conférence Première partie : Histoire des fontaines à Paris, un patrimoine architectural, artistique, technique et humain Seconde partie : Redonner vie aux fontaines Wallace Troisième partie : Conception d’une fontaine contemporaine, les fontaines des Champs-Elysées Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris Contact : https://bibliocite.fr/evenements/paris-et-ses-fontaines/ 0144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://bibliocite.fr/evenements/paris-et-ses-fontaines/

Fontaine Molière et Wallace @BHVP – Fontaine Stravinsky @Clement Dorval / Ville de Paris

