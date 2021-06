Paris Vedettes du Pont-Neuf Paris « Paris et ses chansons », promenade musicale et fluviale avec Benoît Duteurtre le dimanche 27 juin à 17h15 Vedettes du Pont-Neuf Paris Catégorie d’évènement: Paris

Né en 1960, Benoît Duteurtre est un romancier, essayiste et critique musical français. Il est également animateur d’une émission de radio musicale : Étonnez-moi, Benoît. Il partage son temps entre Paris, les Vosges et la Normandie. Il a publié de nombreux romans dont Livres pour adultes, Service clientèle, L’ordinateur du paradis, La petite fille et la cigarette et, tout récemment, Ma vie extraordinaire. FLÂNERIE : _Parler des liens entre Paris et l’histoire de la chanson, du caféconcert au music hall. En rattachant aussi cette évocation à l’émission que j’anime depuis vingt deux ans sur France Musique et à mon dernier roman Ma vie extraordinaire._

Réservation sur le site internet « Les vedettes du Pont-Neuf », le prix d’une place adulte est de 15 euros et le prix d’une place enfant est de 10 euros

Il s’agira de découvrir les liens étroits entre Paris et la chanson française. Vedettes du Pont-Neuf 1 Square du Vert-Galant Paris Paris 1er Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T17:15:00 2021-06-27T18:30:00

